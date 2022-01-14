Смертельна ДТП у Харкові: прокуратура обіцяє не допустити колізії з суддями

Смертельна ДТП у Харкові: прокуратура обіцяє не допустити колізії з суддями

Раніше юристи забили на сполох, адже 26 січня у підлітка закінчується термін перебування під вартою і на цей час може не виявитися суддів, які могли б продовжити запобіжний захід.

У Харківській обласній прокуратурі прокоментували інформацію, що підозрюваного у смертельній ДТП 16-річного водія Микола Х. можуть відпустити додому через відсутність суддів, які б продовжили йому запобіжний захід.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі KHARKIV Today запевнив, що "ситуація під контролем".

"Ми контролюємо цю ситуацію. Можу запевнити, що обвинувачений не вийде з-під варти через порушення термінів обрання запобіжного заходу", — повідомив Чубенко.

Раніше юристи звернули увагу, що у Червонозаводському районному суді Харкова, де розглядають справу Миколи Х., лише дві судді, що мають право розглядати справи, пов'язані з неповнолітніми. Але Тетяна Янцовська, яка раніше вже вела справу Миколи Х. та засудила його умовно, заявила про самовідведення. Інша суддя найближчим часом начебто збирається у відпустку.

Юристи забили на сполох, адже 26 січня у підлітка закінчується термін перебування під вартою і на цей час може не виявитися суддів, які могли б продовжити запобіжний захід.

Нагадаємо, що зіткнення у Харкові сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської пізно увечері 26 жовтня. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув дома. Хлопець та його пасажири потрапили до лікарні.

27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. 28 жовтня суд обрав хлопцю запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.