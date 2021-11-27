Смертельна ДТП у Харкові: водієві вантажівки обрали запобіжний захід

Наступні 60 діб зловмисник проведе за ґратами.

У Харкові суд обрав запобіжний захід водію вантажівки, який у стані наркотичного сп’яніння вчинив масштабну ДТП і спричинив загибель трьох людей.

Про це інформує поліція Харківської області.

Наразі 41-річному мешканцю міста Запоріжжя повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому обрали запобіжний захід — 60 діб без права внесення застави. Експертиза встановила, що чоловік керував транспортним засобом під дією канабіноїдів та опіатів.

Зловмисникові загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо:

Масштабна ДТП за участю вантажівки і легковиків сталася 25 листопада. Водій фури проїхав перехрестя на червоне світло і зіткнувся з легковиком. Далі вантажівка розвернулася і впала причепом на автомобіль таксі, в якому перебували двоє дорослих і 3-річна дитина: усі вони загинули. Ще четверо людей з інших авто з травмами доправлені до лікарні.

Читайте також: