Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: все, що відомо про аварію та 16-річного "мажора"

Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: все, що відомо про аварію та 16-річного "мажора"

Підлітку, якого у соцмережах називають "мажором", загрожує до восьми років в'язниці.

У Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Там водій легковика на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості. За словами очевидців, винуватець ДТП – 16-річний Микола. Раніше він уже привертав увагу поліції тим, що стріляв зі зброї по людях.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про смертельну аварію і винуватця того, що сталося.

Намагався проскочити

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Аварія сталася на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської близько 20:40. Там зіткнулися автомобілі Infiniti та Chevrolet. ДТП сталася, коли потік автомобілів проїжджав перехрестя. У цей момент в Chevrolet на великій швидкості влетів водій Infiniti, який намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора.

За попередніми даними від поліції, легковик рухався на швидкості понад 100 кілометрів на годину. Удар був такої сили, що обидва транспортні засоби після зіткнення ще пролетіли десятки метрів, зносячи на ходу рекламні борди та стовпи. Уламки від удару потрапили також на припаркований на узбіччі автомобіль Skoda. У момент аварії обидва водії були тверезими.

Внаслідок ДТП авто буквально перетворилися на купу металу. З понівеченої Chevrolet рятувальникам довелося вирізати тіло водія.

соцмережі

Загиблі та постраждалі

Від зіткнення двох автомобілів на місці загинув 58-річний чоловік. Ще троє пасажирів Infiniti — двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина — потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Усі вони перебувають у реанімації.

Винуватець ДТП

За кермом автомобіля Infiniti, за даними поліції, був 16-річний хлопець. У соцмережах пишуть, що легковик йому нещодавно подарували. Користувачі також зазначають, що раніше Микола вже привертав увагу поліцейських. У 2019 році він із пневматичного пістолета розстріляв жінку та її сина.

“Водій Infinity, який влаштував ДТП, у 2019 році ображав однолітку, а коли її мама прийшла з ним поговорити, то він розстріляв 39-річну жінку та її 19-річного сина з пневматичного пістолета. Тоді поліція не називала прізвища фігуранта, а лише його ім'я — Микола”, — писали у соціальних мережах.

Нерідко хлопець "ганяв" на автомобілі містом, а відео своїх нічних покатушек завантажував на сторінку в Instagram. Хлопець перевищував швидкість та влаштовував перегони з іншими водіями.

Один із таких інцидентів навіть закінчився розмовою з поліцією. Але тоді правоохоронця малолітній шофер облаяв, а відео спілкування з копом виклав на свою сторінку в соцмережі.

У місцевих телеграм-каналах також пишуть, що у 16-річного парубка “впливові” батьки, які допомагали йому “вирішувати” проблеми з поліцією.

Реакція громадськості

Винуватця ДТП у соціальних мережах охрестили "мажором". Миттєво з'явилися скріншоти листування підлітка з іншими людьми. На одному з них він загрожує жінці і хвалиться тим, що "має купу грошей і купує всіх і вся".

Вранці 27 жовтня на вулиці Червоношкільній Набережній невідомі розмалювали стіни та вхідні двері біля під'їзду однієї з багатоповерхівок. Вони написали "Мажору смерть", "Тобі не втекти" і безліч інших нецензурних виразів. Проте чи живе там підліток, неясно.

Підлітку загрожує тюремний термін

У Національній поліції Харківської області за фактом того, що сталося, відкрили кримінальне провадження. Підліткові загрожує до восьми років позбавлення волі.

“Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) КК України. Водій Infinity затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають”, — підкреслили в Нацполіції області.

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