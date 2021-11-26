Смертельна ДТП у Харкові з фурою і таксі: поліція перекваліфікувала справу

Смертельна ДТП у Харкові з фурою і таксі: поліція перекваліфікувала справу

Водій вантажівки перебував у стані наркотичного сп’яніння під дією канабіноідів та опіатів.

У Харкові поліція змінила правову кваліфікацію у кримінальному провадженні за фактом ДТП, в якій загинули троє громадян через те, що водій фури перебував під дією наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

"Експертиза встановила, що водій вантажівки MAN з напівпричепом перебував у стані наркотичного сп’яніння під дією канабіноідів та опіатів. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Вирішується питання про повідомлення водієві про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, що масштабна ДТП за участю вантажівки і легковиків сталася учора, 25 листопада. Водій фури проїхав перехрестя на червоне світло і зіткнувся з легковиком. Далі вантажівка розвернулася і впала причепом на автомобіль таксі, в якому перебували двоє дорослих і 3-річна дитина - усі вони загинули. Ще четверо людей з інших авто з травмами доправлені до лікарні.

41-річного водія вантажівки MAN затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Новини Харкова: у ДТП загинули троє людей, серед яких і маленька дитина

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