Смертельна ДТП у Харкові за участю 16-річного водія Infiniti: поліція шукає свідків

Моторошна аварія трапилася пізно ввечері 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської.
Поліція Харківської області розшукує свідків та очевидців смертельної аварії, яка трапилася пізно ввечері 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. За кермом авто Infiniti перебував 16-річний Микола Х.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Харківській області.
"Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також осіб, яким відома інша інформація з приводу аварії та у яких є відеозаписи події або інші відеозаписи до та після ДТП, просимо звернутись за телефоном (057)715-71-60 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до слідчого Рогового Артема Олександровича", - звертається поліція за допомогою.
Нагадаємо:
- Моторошна аварія сталася 26 жовтня близько 20:40 на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Зіткнулися автомобілі "Infiniti" під керуванням 16-річного підлітка та легковик "Chevrolet Aveo", за кермом якого перебував 58-річний чоловік. Останній загинув на місці події.
- На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло.
- 27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.
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