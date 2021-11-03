Смертельна ДТП у Харкові за участю 16-річного водія Infiniti: поліція шукає свідків

Моторошна аварія трапилася пізно ввечері 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської.

Поліція Харківської області розшукує свідків та очевидців смертельної аварії, яка трапилася пізно ввечері 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. За кермом авто Infiniti перебував 16-річний Микола Х.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Харківській області.

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"Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також осіб, яким відома інша інформація з приводу аварії та у яких є відеозаписи події або інші відеозаписи до та після ДТП, просимо звернутись за телефоном (057)715-71-60 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до слідчого Рогового Артема Олександровича", - звертається поліція за допомогою.

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