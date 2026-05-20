ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
1 хв

Смертельна ДТП у Харкові: пішоходів відкинуло під інше авто, є загиблий (фото)

У Харкові внаслідок ДТП загинув 18-річний хлопець, дівчина госпіталізована.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Смертельна ДТП 20 травня

Смертельна ДТП 20 травня / © Прес-служба Харківської міськради

На проспекті Героїв Харкова ввечері 20 травня біля станції метро «Армійська» сталася аварія, внаслідок якої загинув 18-річний хлопець.

Про це «Суспільному» повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

За наявною інформацією, ДТП сталася близько 21:30. Пішоходи вийшли на проїжджу частину у невстановленому для цього місці. Спочатку в них врізався один легковий автомобіль, після чого людей відкинуло на іншу машину.

За словами Богдана Гладких, це були Audi та Volkswagen, які рухалися в одному напрямку. Внаслідок аварії 18-річний хлопець помер від отриманих ушкоджень. Травмована молода дівчина наразі перебуває під наглядом медиків, її вік та анкетні дані з’ясовуються.

Смертельна ДТП 20 травня / © харківська міськрада

Смертельна ДТП 20 травня / © харківська міськрада

Відстань від місця, де відбулося зіткнення, до підземного переходу станції метро «Армійська» становить близько десяти метрів. Наразі на місці події працюють правоохоронні органи. Як зазначив керівник департаменту, всі обставини та деталі аварії встановлюють слідчі.

Смертельна ДТП 20 травня / © харківська міськрада

Смертельна ДТП 20 травня / © харківська міськрада

Нагадаємо, у Польщі сталася смертельна ДТП за участю легковика та вантажівки. Загинули двоє громадян Грузії, ще одного госпіталізовано. За кермом вантажівки був українець.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
290
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie