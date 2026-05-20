Смертельна ДТП у Харкові: пішоходів відкинуло під інше авто, є загиблий (фото)

Смертельна ДТП 20 травня / © Прес-служба Харківської міськради

На проспекті Героїв Харкова ввечері 20 травня біля станції метро «Армійська» сталася аварія, внаслідок якої загинув 18-річний хлопець.

Про це «Суспільному» повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

За наявною інформацією, ДТП сталася близько 21:30. Пішоходи вийшли на проїжджу частину у невстановленому для цього місці. Спочатку в них врізався один легковий автомобіль, після чого людей відкинуло на іншу машину.

За словами Богдана Гладких, це були Audi та Volkswagen, які рухалися в одному напрямку. Внаслідок аварії 18-річний хлопець помер від отриманих ушкоджень. Травмована молода дівчина наразі перебуває під наглядом медиків, її вік та анкетні дані з’ясовуються.

Відстань від місця, де відбулося зіткнення, до підземного переходу станції метро «Армійська» становить близько десяти метрів. Наразі на місці події працюють правоохоронні органи. Як зазначив керівник департаменту, всі обставини та деталі аварії встановлюють слідчі.

