Смертельна ДТП у Кіровоградській області: загинули дві жінки та дитина

Смертельна ДТП у Кіровоградській області: загинули дві жінки та дитина

На дорозі "Стрий-Ізварине" (Кіровоградська область) зіткнулися пасажирський автобус сполученням Слупськ (Польща)-Харків та вантажівка. Загинули троє людей, двоє травмувалися.

Заблоковані в автобусі тіла загиблих діставали рятувальники. Автобус з дороги прибрали.

Про це "Суспільне" повідомила речниця поліції в регіоні Віталіна Бевзенко.

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Керівник обласного Центру екстреної медичної допомоги Олександр Ярошенко уточнив, що внаслідок аварії загинули двоє жінок і дитина: "За тією інформацією, яка є у мене, автобус їхав з Польщі. Загиблим жінкам було 39 і 45 років, здається. Вони загинули на місці. Дитину “швидка” відвезла до обласної дитячої лікарні, але, на жаль, врятувати її не вдалось".

Фото: Управління ДСНС України у Кіровоградській області

Травмованим лікарі швидкої надали допомогу на місці і відвезли до лікарні міста Мала Виска. Водій автобуса від госпіталізації відмовився.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві автомобіль Ford Focus, який рухався на великій швидкості, врізався у бетонну споруду блокпоста, розташованого на проїжджій частині.

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