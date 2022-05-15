Смертельна ДТП у Кіровоградській області: загинули дві жінки та дитина

На дорозі "Стрий-Ізварине" (Кіровоградська область) зіткнулися пасажирський автобус сполученням Слупськ (Польща)-Харків та вантажівка. Загинули троє людей, двоє травмувалися.
Заблоковані в автобусі тіла загиблих діставали рятувальники. Автобус з дороги прибрали.
Про це "Суспільне" повідомила речниця поліції в регіоні Віталіна Бевзенко.
Керівник обласного Центру екстреної медичної допомоги Олександр Ярошенко уточнив, що внаслідок аварії загинули двоє жінок і дитина: "За тією інформацією, яка є у мене, автобус їхав з Польщі. Загиблим жінкам було 39 і 45 років, здається. Вони загинули на місці. Дитину “швидка” відвезла до обласної дитячої лікарні, але, на жаль, врятувати її не вдалось".
Травмованим лікарі швидкої надали допомогу на місці і відвезли до лікарні міста Мала Виска. Водій автобуса від госпіталізації відмовився.
Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Києві автомобіль Ford Focus, який рухався на великій швидкості, врізався у бетонну споруду блокпоста, розташованого на проїжджій частині.
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