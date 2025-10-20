Смертельна ДТП у Кривому Розі: ДБР затримало нацгвардійця, який збив підлітка

Смертельна ДТП у Кривому Розі

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця Національної гвардії України за підозрою у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Трагедія сталася 18 жовтня у Кривому Розі.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 20 жовтня.

За попередніми даними слідства, нацгвардієць, перебуваючи за кермом, не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та наїхав на пішохідному переході на хлопця 2011 року народження. Від отриманих травм дитина загинула.

Повідомляється, що водій перебував у тверезому стані.

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). У межах досудового розслідування призначено комплекс експертиз, зокрема автотехнічну та трасологічну.

