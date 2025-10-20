ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
422
Час на прочитання
1 хв

Смертельна ДТП у Кривому Розі: ДБР затримало нацгвардійця, який збив підлітка

Водій був тверезим, але не зупинився на червоний сигнал світлофора.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Смертельна ДТП у Кривому Розі: ДБР затримало нацгвардійця, який збив підлітка

Смертельна ДТП у Кривому Розі

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця Національної гвардії України за підозрою у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Трагедія сталася 18 жовтня у Кривому Розі.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань 20 жовтня.

За попередніми даними слідства, нацгвардієць, перебуваючи за кермом, не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та наїхав на пішохідному переході на хлопця 2011 року народження. Від отриманих травм дитина загинула.

Повідомляється, що водій перебував у тверезому стані.

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). У межах досудового розслідування призначено комплекс експертиз, зокрема автотехнічну та трасологічну.

Нагадаємо, раніше стало відомо про жахливу ДТП на Черкащині. Там повідомляють про двох загиблих. На трасі не розминулися дві автівки. Загинули водій та пасажирка легковика.

Дата публікації
Кількість переглядів
422
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie