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Смертельна ДТП у Львівській області: мікроавтобус збив велосипедиста
Велосипедиста збили на смерть на трасі «Київ — Чоп».
Увечері 13 червня на автодорозі «Київ — Чоп» у селі Ожидів Львівської області трапилася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув велосипедист.
Про це повідомили у Львівської ОДА.
Близько 22:50 водій Renault Master, 1998 року народження з Луцька, рухаючись у напрямку Львова, збив велосипедиста — мешканця села Ожидів 1984 року народження, який їхав у тому ж напрямку. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.
Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, 13 червня (п’ятницю) на дорозі Ренн–Ле-Ман у Франції сталася серйозна аварія з участю автобуса з українськими номерами. За попередньою інформацією, у ДТП загинули щонайменше четверо людей, а серед постраждалих є діти.