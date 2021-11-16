Смертельна ДТП у Миколаєві: вантажівка перекинулася і розчавила жінку

Постраждала померла на місці.
Сьогодні, 16 листопада, на автодорозі Т-1507 по вулиці Очаківській у Миколаєві 65-річний водій ЗІЛ, за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Під колеса вантажівки потрапила 79-річна жінка, яка перебувала на узбіччі дороги. Жінка загинула на місці.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть".
Санкція статті передбачає позбавленням волі до восьми років.
Нагадаємо, у Вінницькій області під колесами мікроавтобуса загинула 34-річна жінка.
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