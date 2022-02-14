Смертельна ДТП у Миколаївській області: машина перекинулася після зіткнення, водій помер (фото)

На місці аварії працювала поліція.
У Баштанському районі сталася ДТП: загинув водій та травмувалася неповнолітня пасажирка.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Сьогодні, 14 лютого, на автодорозі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" неподалік м. Баштанка сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки DAF із напівпричепом та "ВАЗ-2105".
Після зіткнення транспортних засобів перекинувся легковик - 45-річний водій загинув на місці події, його 13-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. 56-річний керманич вантажівки не постраждав.
Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.
Раніше стало відомо, що в Одеській області позашляховик збив маму з немовлям у візку.
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