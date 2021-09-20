Смертельна ДТП у Миколаївській області: у водія не було шансів вижити

Чоловік від отриманих травм загинув на місці.
У Миколаївському районі поліцейські розслідують ДТП, у якій загинув водій "Москвича".
Про це повідомили у поліції.
На автодорозі сполученням Миколаїв - Коравелове 61-річний водій допустив виїзд за межі проїзної частини і перекинувся. Від отриманих тілесних ушкоджень керманич загинув на місці.
Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого".
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Вінницькій області автомобіль Chery Tiggo врізався у мотоблок "Зубр". У ДТП померла 20-річна вагітна дівчина. Водій мотоблоку втік з місця ДТП.