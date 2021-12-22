Смертельна ДТП у Миколаївській області: вантажівка зім’яла легковик (відео)

На трасі не розминулися дві машини.

На автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" поблизу с. Весняне у Миколаївському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися вантажівка DAF та "ВАЗ-2106".

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Водій та пасажир легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Нагадаємо, у Дніпрі водійка легковика виконала небезпечний маневр на мосту, після чого авто злетіло з великої висоти.

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