Смертельна ДТП у Миколаївській області: водій загинув, коли ремонтував вантажівку (фото)

Смертельна ДТП у Миколаївській області: водій загинув, коли ремонтував вантажівку (фото)

Чоловік отримав смертельні травми.

На автодорозі Н-11 "Миколаїв-Дніпро" сталася смертельна ДТП. Загинув один із водіїв вантажівки.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

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45-річний водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та допустив зіткнення з іншим вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі дороги, а водій виконував ремонтні роботи.

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Від отриманих тілесних ушкоджень 57-річний керманич загинув на місці, а іншого водія з травмами різного ступеню тяжкості доставили до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого”.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини трагедії.

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Нагадаємо, що в Луцьку біля торгового центру автівка влетіла у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. За кермом автомобіля перебував 16-річний хлопець.

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