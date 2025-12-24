- Дата публікації
Смертельна ДТП у Прилуках: поліцейська, яка на смерть збила дитину, вийшла під заставу
За поліцейську, яка збила на смерть дитину у Прилуках, внесли заставу.
Поліцейська, підозрювана у вчиненні смертельного наїзду на 6-річну дівчинку в Прилуках, вийшла з-під варти. За неї внесли заставу у розмірі 242 240 гривень.
Цю інформацію підтвердили в територіальному управлінні Державної судової адміністрації у Чернігівській області у відповідь на запит «Суспільного».
Що відомо про ДТП?
Нагадаємо, у Прилуках Чернігівської області 10 грудня поліцейські службовим авто збили двох людей. Внаслідок аварії загинула дитина і була травмована жінка. Містяни стверджують, що машина їхала без маячків і не подавала звукових сигналів та намагалося обгнати фуру. А за попередніми даними поліції, наряд їхав на виклик зі увімкненими маячками. Керівництво Нацполіції ініціювало службове розслідування, а поліцейських відсторонили від служби.
Деснянський райсуд Чернігова 11 грудня обрав запобіжний захід поліцейській, яка службовим авто збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках. Йдеться про тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 242 тис. грн.
Смертельна ДТП у Прилуках Чернігівської області, яку вчинив екіпаж патрульної поліції, потрапила на відеореєстратор автомобіля.