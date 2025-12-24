ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

Смертельна ДТП у Прилуках: поліцейська, яка на смерть збила дитину, вийшла під заставу

За поліцейську, яка збила на смерть дитину у Прилуках, внесли заставу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Поліцейська, яка збила на смерть 6-річну дитину в Прилуках,

Поліцейська, яка збила на смерть 6-річну дитину в Прилуках / © «Суспільне Чернігів»

Поліцейська, підозрювана у вчиненні смертельного наїзду на 6-річну дівчинку в Прилуках, вийшла з-під варти. За неї внесли заставу у розмірі 242 240 гривень.

Цю інформацію підтвердили в територіальному управлінні Державної судової адміністрації у Чернігівській області у відповідь на запит «Суспільного».

Що відомо про ДТП?

Нагадаємо, у Прилуках Чернігівської області 10 грудня поліцейські службовим авто збили двох людей. Внаслідок аварії загинула дитина і була травмована жінка. Містяни стверджують, що машина їхала без маячків і не подавала звукових сигналів та намагалося обгнати фуру. А за попередніми даними поліції, наряд їхав на виклик зі увімкненими маячками. Керівництво Нацполіції ініціювало службове розслідування, а поліцейських відсторонили від служби.

Деснянський райсуд Чернігова 11 грудня обрав запобіжний захід поліцейській, яка службовим авто збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках. Йдеться про тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у 242 тис. грн.

Смертельна ДТП у Прилуках Чернігівської області, яку вчинив екіпаж патрульної поліції, потрапила на відеореєстратор автомобіля.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie