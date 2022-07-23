Смертельна ДТП у Рівненській області: на місці померли двоє людей (фото)

На автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" трапилася ДТП за участю мікроавтобуса марки Mercedes Sprinter та легкового автомобіля марки Peugeot Рartner.

Водій легковика та пасажирка загинули на місці ДТП. Дві дитини, які перебували у авто, доправлені до лікарні.

Про це повідомили у ДСНС у Рівненській області.

Водія мікроавтобуса Mercedes Sprinter рятувальники деблокували із понівеченого салону транспортного засобу та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Його також доправили до лікарні.

Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

Усі причини та обставини жахливої автопригоди встановлюють працівники поліції.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькому водій електросамоката потрапив під колеса легковика.

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