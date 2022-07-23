Смертельна ДТП у Рівненській області: на місці померли двоє людей (фото)

На автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" трапилася ДТП за участю мікроавтобуса марки Mercedes Sprinter та легкового автомобіля марки Peugeot Рartner.
Водій легковика та пасажирка загинули на місці ДТП. Дві дитини, які перебували у авто, доправлені до лікарні.
Про це повідомили у ДСНС у Рівненській області.
Водія мікроавтобуса Mercedes Sprinter рятувальники деблокували із понівеченого салону транспортного засобу та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Його також доправили до лікарні.
Усі причини та обставини жахливої автопригоди встановлюють працівники поліції.
Раніше стало відомо, що у Хмельницькому водій електросамоката потрапив під колеса легковика.
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