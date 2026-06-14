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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
2 хв

Смертельна ДТП на Львівщині: загинула жінка, є поранені діти

У Шептицькому на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів. Внаслідок зіткнення загинула 58-річна водійка, ще четверо людей, серед яких двоє дітей, потрапили до лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Смертельна ДТП у Шептицькому

Смертельна ДТП у Шептицькому / © Національна поліція України

У Шептицькому на Львівщині трапилася моторошна ДТП. Унаслідок зіткнення автівок відомо про загиблу жінку та чотирьох поранених. ДТП трапилося 13 червня близько 10:40 на вулиці Радехівській.

Про це повідомляють у поліції Львівської області.

Смертельна ДТП у Шептицькому: що відомо

За даними поліції області, учора, 13 червня, відбулося зіткнення автомобілів Renault Megane, яким керувала 35-річна водійка, та Peugeot Partner, за кермом якої перебувала 58-річна жінка.

Від травм водійка Peugeot Partner загинула на місці. Інша водійка та троє пасажирів автомобіля, хлопчики віком 8 і 11 років та 36-річний чоловік, дістали поранень та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водійці Renault Megane загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати авто на строк від трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

ДТП: останні новини

Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Аварія сталася на перехресті вулиць Генерала Алмазова та Князів Острозьких.

За попередньою інформацією столичних правоохоронців, 35-річний водій автомобіля «ВАЗ» не надав переваги в русі автомобілю «BMW». Унаслідок зіткнення «BMW» виїхав на узбіччя, де збив пішохода.

Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, врятувати потерпілого не вдалося — від отриманих тяжких травм він помер дорогою до лікарні. Наразі поліціянти з’ясовують усі обставини та деталі цієї трагедії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
18
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