Смертельна ДТП у Сумській області: на зустрічній смузі фура зім’яла легковик (фото)

Смертельна ДТП у Сумській області: на зустрічній смузі фура зім’яла легковик (фото)

Водій отримав смертельні травми та помер на місці.

На автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ, неподалік від міста Кролевець, сталася смертельна ДТП. Один із водіїв загинув.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

27-річний водій вантажного автомобіля Mersedes не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою "ВАЗ-21099". 64-річний керманич легковика помер на місці пригоди.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", у рамках якого встановлюються всі обставини цієї події.

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Нагадаємо, у Львівській області авто переїхало на смерть 31-річного чоловіка.

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