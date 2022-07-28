Смертельна ДТП у Запоріжжі: водій на швидкості зім'яв автівки та зніс людей на узбіччі (фото, відео)

У Запоріжжі вдень 28 липня сталася страшна ДТП на вулиці Європейській, що на Космічному житловому масиві.

За попередньою інформацією, водій BMW на високій швидкості зім'яв кілька автівок, після чого виїхав на узбіччя і зніс комунальників, які косили траву.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. На місці події працюють медики, поліція та рятувальники.

Відомо щонайменше про одного загиблого, багато постраждалих. Дві людини перебувають у критичному стані.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

За словами очевидців, водій BMW та його пасажири перебували в стані алкогольного сп'яніння. Останні намагалися втікти з місця аварії, однак їх зупинив натовп людей.

"З приводу сьогоднішній аварії на Космосі. Фігуранти будуть усе зараз прикривати, тому що за рулем мажор. Його вже бачили з його друзями на фото (в них тату в усіх) то літають, то спричиняють бійку. Місцеві бандити", - повідомляють містяни.

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Нагадаємо, у Києві зранку 28 липня сталася масштабна ДТП на вулиці Світлицького, що у Подільському районі. Там зіткнулися одразу шість автомобілів.

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