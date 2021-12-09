Смертельна ДТП у Житомирській області: чоловік травмувався, а дружина померла на місці

Водій виїхав на зустрічну смугу.
На 133 кілометрі автодороги Київ – Ковель поблизу села Майданівка сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинула пасажирка легкового автомобіля "ВАЗ", а водій отримав травми.
Про це повідомили у пресслужбі поліції у Житомирській області.
Водій автомобіля "ВАЗ", 59-річний житель Малинської громади, рухаючись автодорогою, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою Renault під керуванням 56-річного жителя райцентру.
У результаті ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, а його 61-річна дружина загинула на місці події.
Нагадаємо, поліцейському, який скоїв смертельну ДТП у передмісті столиці, оголосили про підозру. Наразі 32-річний капітан поліції з Вишгорода - під вартою. Йому мають обрати запобіжний захід.
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