Смертельна ДТП у Житомирській області: чоловік травмувався, а дружина померла на місці

Смертельна ДТП у Житомирській області: чоловік травмувався, а дружина померла на місці

Водій виїхав на зустрічну смугу.

На 133 кілометрі автодороги Київ – Ковель поблизу села Майданівка сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинула пасажирка легкового автомобіля "ВАЗ", а водій отримав травми.

Про це повідомили у пресслужбі поліції у Житомирській області.

Водій автомобіля "ВАЗ", 59-річний житель Малинської громади, рухаючись автодорогою, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою Renault під керуванням 56-річного жителя райцентру.

У результаті ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, а його 61-річна дружина загинула на місці події.

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Нагадаємо, поліцейському, який скоїв смертельну ДТП у передмісті столиці, оголосили про підозру. Наразі 32-річний капітан поліції з Вишгорода - під вартою. Йому мають обрати запобіжний захід.

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