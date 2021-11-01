Смертельна ДТП у Житомирській області: двоє пасажирів загинули, водій - у реанімації

Водій виїхав на зустрічну смугу.
У Брусилові сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей. Водій отримав серйозні травми.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
50-річний водій автомобіля "ГАЗ" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою Renault Magnum.
У результаті аварії водій автівки "ГАЗ" отримав тяжкі тілесні ушкодження – чоловіка госпіталізували до реанімації. Двоє його пасажирів, жителі Києва, віком 67 та 94 роки, загинули на місці.
Триває з’ясування всіх обставин смертельної ДТП.
Раніше стало відомо, що на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу с. Новошевченкове сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Загинуло троє дітей.