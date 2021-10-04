Смертельна ДТП у Житомирській області: зіткнулися вантажівка та легковик

Двоє людей загинули на місці події.
На 130 кілометрі автомобільної дороги Київ – Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулися вантажівка та легковик.
Про це повідомили у патрульній поліції Житомирської області.
У результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці події. Патрульні забезпечили охорону місця дорожньо-транспортної пригоди та викликали рятувальників і швидку допомогу.
Оформленням матеріалів займалися слідчі.
Нагадаємо, на автодорозі Р-81 поблизу с. Любомирівка 22-річний водій автомобіля Mercedes виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Двоє пасажирів постраждали, один помер. Водій після ДТП втік.