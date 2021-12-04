Смертельна ДТП в Івано-Франківській області: водій загинув, серед постраждалих є діти (фото)

Смертельна ДТП в Івано-Франківській області: водій загинув, серед постраждалих є діти (фото)

Водій виїхав на зустрічну смугу.

В Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП: загинув чоловік, ще четверо людей травмувалися, серед них – двоє дітей.

Про це повідомили в ДСНС області.

Аварія сталася між Коломиєю та селом Матеївці. 49-річний водій Mazda виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Renault Kangoo, яким кермував 35-річний чоловік.

В результаті аварії до Коломийської центральної районної лікарні доправили водія Renault Kangoo та його 7-річну пасажирку. Також ушпиталили 49-річного водія автомобіля Mazda та його двох пасажирів: 41-річну жінку та 16-річного хлопця, пише "Суспільне".

Facebook/Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Від отриманих травм 35-річний водій автомобіля Renault Kangoo помер у лікарні.

У Харківській та Львівській областях сталися смертельні ДТП

Нагадаємо, у Харкові сталася аварія під час руху тягача з платформою, на якій транспортували старенький БТР-60.

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