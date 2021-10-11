Смертельна ДТП в Івано-Франківській області: водій злетів у кювет на авто і загинув

Смертельна ДТП в Івано-Франківській області: водій злетів у кювет на авто і загинув

Кермувальник помер на місці.

В Івано-Франківській області у смертельній ДТП загинув 62-річний водій з Косівщини. Аварія сталась 10 жовтня у селі Буковець Верховинської територіальної громади.

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Як інформує управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, автівка потерпілого з'їхала у кювет приблизно о 12:50

"Автомобіль Toyota RAV4, рухаючись у напрямку села Яворів Косівської громади, не обрав безпечної швидкості руху, виїхав за межі дороги", — йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм водій помер на місці ДТП.

Нагадаємо, у Києві водій Hyundai виїхав на зустрічну та протаранив Ford. Після інциденту він втік з місця пригоди.

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