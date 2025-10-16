Смертельна ДТП в Одесі: водій наїхав на подружжя

На місці аварії

В Одесі 43-річний водій легкової автівки наїхав на подружжя, яке переходило дорогу. Як результат — чоловік загинув, а жінка отримала серйозні травми.

Про деталі повідомили у поліції регіону.

«43-річний водій автомобіля „Renault“ здійснив наїзд на 48-річного чоловіка та його 45-річну дружину, які перетинали дорогу в невстановленому для цього місці. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік, на жаль, загинув, жінку доправили до лікарні з численними травмами», — йдеться у повідомленні відомства.

Водія перевіряють на стан сп’яніння. Слідство триває.

