Смертельна ДТП в Одесі: зіткнулися маршрутка і мікроавтобус, є загибла

ДТП в Одесі

В Одесі вранці 7 квітня на вулиці Балківській сталася смертельна ДТП за участі маршрутки та мікроавтобуса. Загинула людина.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Деталі про аварію в Одесі

За попередніми даними Нацполіції, транспортні засоби рухалися в одному напрямку, коли сталося зіткнення. Унаслідок аварії загинула одна пасажирка громадського транспорту, ще кілька людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Точну кількість постраждалих наразі встановлюють.

Як додають у поліції, водіїв обох транспортних засобів буде перевірено на стан спʼяніння. А після встановлення усіх обставин — вирішуватиметься питання щодо правової кваліфікації ДТП.

Наразі рух транспорту на ділянці дороги ускладнений. Водіїв закликають враховувати ситуацію при плануванні маршруту та дотримуватися правил дорожнього руху.

«І вкотре закликаємо неухильно дотримуватися ПДР. Будьте обережними та уважно слідкуйте за дорожньою обстановкою», — наголосили правоохоронці.

Раніше на Хмельниччині сталася моторошна ДТП. Внаслідок аварії 28-річна жінка загинула на місці, а її двоє дітей віком 1 і 6 років — отримали важкі травми та потрапили до реанімації. Як стало відомо, поблизу села Давидківці зіткнулися автомобілі Mazda CX-5 та Daewoo Matiz. За даними поліції, за кермом кросовера був 39-річний чоловік із Кропивницького, його затримали. Основний удар припав саме на малолітражку, в якій перебувала загибла разом із дітьми. Травм зазнала й пасажирка іншого авто, але її не госпіталізували. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження, водієві загрожує до 8 років ув’язнення.