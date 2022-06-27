Смертельна ДТП в Одеській області: дитина померла миттєво (фото)

Поблизу села Воробіївка 52-річний іноземець, прямуючи на Audi в бік Одеси, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з "ВАЗ", що рухався в попутному напрямку.

У салоні останнього автомобіля перебувала родина з Березівщини – чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Дитина від отриманих травм загинула. Її батьків з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Громадянину іноземної держави медичну допомогу надали на місці аварії.

Наразі встановлюються повні обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що у Львівській області водій іномарки на смерть збив 11-річну дівчинку. Вона померла на місці.

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