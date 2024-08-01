Смертельна ДТП, яку влаштувала експоліцейська на Рівненщині: як просувається справа

Колишній поліцейській загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

На Рівненщині правоохоронці повідомили про підозру колишній поліцейській, яка торік скоїла смертельну ДТП. Тоді постраждала жителька Здолбунова померла у лікарні.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

Правоохоронці повідомили 30-річній водійці про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

Слідство встановило, що ввечері 21 жовтня 2024 року поліцейська одного з відділень поліції Рівненщини скоїла смертельну аварію у Здолбунові. Жінка перебувала поза службою службою і їхала власним авто Nissan X-Trail із перевищенням швидкості. Поліцейська наїхала машиною на 58-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по нерегульованому переходу.

Внаслідок ДТП наступного ранку потерпіла померла у лікарні від отриманих травм.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, із правоохоронних органів її вже звільнено. Жінці загрожує покарання у вигляді від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортом на той самий термін або без такого.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року стало відомо, що на Рівненщині працівниця поліції за кермом позашляховика на смерть збила жінку на переході. За цим фактом було розпочато досудове розслідування, яке здійснювали слідчі теруправління ДБР.

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