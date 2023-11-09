Смертельна ДТП з дівчиною на Житомирщині: суд обрав нардепу запобіжний захід

Андрій Ніколаєнко підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Печерський райсуд Києва 9 листопада обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Ніколаєнку, який на смерть збив 18-річну дівчину в Житомирській області.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Суд відправив Ніколаєнка під цілодобовий домашній арешт до 4 січня за підозрою в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Народний обранець також зобов'язаний носити електронний браслет.

Зауважимо, прокурори наполягали на запобіжному заході для Ніколаєнка у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Однак суд вирішив по-іншому.

Що відомо про ДТП з Ніколаєнком

3 листопада на трасі Київ-Чоп на Житомирщині Ніколаєнко на смерть збив своїм авто 18-річну дівчину. Вона загинула на місці. Нардеп підтвердив факт аварії, пообіцяв сприяти слідчим діям і запевнив, що був тверезим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нардеп збив 18-річну дівчинку! ТСН побувала на місці трагедії

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