Смертельна ДТП з двома автобусами на Одещині: названо попередню причину аварії (фото, відео)

На Одещині зіткнулися два рейсові автобуси / © Поліція Одеської області

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В Одеському районі сталася масштабна ДТП за участю двох рейсових автобусів. В аварії загинули дві жінки, ще щонайменше 25 людей отримали тілесні ушкодження. Серед постраждалих — п’ятеро дітей.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

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За попередніми даними слідства, аварія зафіксована вдень 8 вересня. Один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху, після чого сталося зіткнення двох транспортних засобів.

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«Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів сталося, коли один із водіїв виїхав на смугу зустрічного руху», — повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта.

Два рейсові автобуси зіткнулися на Одещині / © Поліція Одеської області

Унаслідок зіткнення дві жінки загинули. Щонайменше 25 людей нині отримують медичну допомогу. Серед них п’ятеро дітей. Поліція зазначає, що остаточна кількість потерпілих наразі встановлюється.

Унаслідок ДТП загинули дві жінки, щонайменше 25 людей отримали травми / © Поліція Одеської області

Поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом аварії слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Два рейсові автобуси зіткнулися на Одещині / © Поліція Одеської області

Стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо такі дії спричинили загибель кількох людей.

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Унаслідок ДТП загинули дві жінки, щонайменше 25 людей отримали травми / © Поліція Одеської області

Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Унаслідок ДТП загинули дві жінки, щонайменше 25 людей отримали травми / © Поліція Одеської області

Наразі вирішується питання про затримання водія маршрутного автобуса, якого попередньо вважають причетним до ДТП, а також про повідомлення йому про підозру.

Для встановлення всіх обставин аварії слідчі планують провести низку судових експертиз. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті вантажівка з 6-річними братами полетіла зі схилу. Двоє дітей перебувають у дуже тяжкому стані.

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