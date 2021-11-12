Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річний "мажор" у СІЗО може мати доступ до телефону та соцмереж

Масі Наєм наголосив, що дістати засоби зв'язку в СІЗО не складно.
16-річний Микола, який у Харкові вчинив смертельну ДТП, у СІЗО може мати доступ до мобільного телефону та соціальних мереж.
Про це у Facebook повідомив адвокат потерпілої родини Масі Наєм.
Адвокат зазначив, що в них є підстави, щоб вважати, що 16-річний "мажор" має доступ до мобільного телефону та соціальних мереж. Масі Наєм наголосив, що дістати засоби зв'язку в СІЗО не складно.
"Сподіваюсь, адміністрація СІЗО зверне на це увагу і запровадить на постійній основі реальну, а не формальну перевірку дотримання правил перебування під вартою з-боку підозрюваного. А також його сусідів по камері. І добре, щоб це сталось до того, як певні дії підозрюваного призведуть до проблеми", - написав Масі Наєм.
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