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Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річний "мажор" у СІЗО може мати доступ до телефону та соцмереж

Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річний "мажор" у СІЗО може мати доступ до телефону та соцмереж

скриншот з відео

Масі Наєм наголосив, що дістати засоби зв'язку в СІЗО не складно. 

16-річний Микола, який у Харкові вчинив смертельну ДТП, у СІЗО може мати доступ до мобільного телефону та соціальних мереж. 

Про це у Facebook повідомив адвокат потерпілої родини Масі Наєм. 

Адвокат зазначив, що в них є підстави, щоб вважати, що 16-річний "мажор" має доступ до мобільного телефону та соціальних мереж. Масі Наєм наголосив, що дістати засоби зв'язку в СІЗО не складно. 

"Сподіваюсь, адміністрація СІЗО зверне на це увагу і запровадить на постійній основі реальну, а не формальну перевірку дотримання правил перебування під вартою з-боку підозрюваного. А також його сусідів по камері. І добре, щоб це сталось до того, як певні дії підозрюваного призведуть до проблеми", - написав Масі Наєм. 

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