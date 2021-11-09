Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річний "мажор" відмовився здавати кров навіть після рішення суду

Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річний "мажор" відмовився здавати кров навіть після рішення суду

У прокуратурі заявили, що експерти мали зразки сечі, які показали, що підліток не був у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, і цього "достатньо для слідства".

Підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові 16-річний Микола Х. навіть після рішення суду відмовився здавати кров на експертизу.

Про це повідомив представник потерпілих Ігор Черняк, пише "Укрінформ".

Ігор Черняк наголосив, що навіть після рішення суду 16-річний підозрюваний відмовився здавати кров на експертизу. А через те, що в Україні немає нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові, зробити це без дозволу неможливо.

"Ця відмова підтверджує раніше висловлену підозрюваним відмову від співпраці зі слідством. Це також відмова від каяття", - сказав Ігор Черняк.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що експерти мали зразки сечі, які показали, що підліток не був у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння, і цього "достатньо для слідства".

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