Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річний "мажор" визнав свою провину

Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річний "мажор" визнав свою провину

На думку адвоката потерпілої родини, визнання вини - це лише стратегія захисту.

Під час допиту у слідчого 16-річний Микола Харківський, підозрюваний у смертельній аварії у Харкові, визнав свою вину.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат постраждалої родини Маси Найєм.

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Нагадаємо, як повідомив TСН.ua. речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, згідно з експертизою ДНК, за кермом авто перебував Микола Харківскький. Відповідно до висновку молекулярно-генетичної експертизи, зразки ДНК матеріалів, які були взяті з подушки безпеки авто, співпадають зі зразками ДНК матеріалів, відібраних у 16-річного водія. Також той факт, що кермом авто був саме Харкіський, підтверджують свідкі ДТП, які перебували в авто на момент своєння аварії.

Маси Найєм додав, що встановити факт перебування за кермом авто також допомогли записами з камер відеоспостереження та особисті відеозаписи очевидців моторошної ДТП. Він зазначив, досудове розслідування триває. Якість зібраних матеріалів все ще в пріоритеті, бо визнання вини, на думку адвоката, на цьому етапі може бути стратегією захисту.

Нагадаємо, моторошна аварія за участю сталася у Харкові 26 жовтня пізно увечері. Водій легковика Infiniti на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

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