Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річному хлопцю оголосили підозру

Підозрюваному найближчим часом оберуть запобіжний захід.
16-річному підлітку, який у Харкові вчинив смертельну ДТП, 27 жовтня оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Аварія сталася у Харкові на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської 26 жовтня близько 20:40. Слідство встановило, що автомобіль Infiniti, за кермом якого був 16-річний хлопець, поїхав на червоний сигнал світлофора та врізався у Chevrolet.
На місці ДТП загинув загинув 58-річний чоловік, водій Chevrolet. Ще трьох пасажирів Infiniti, двох 19-річних хлопців та 16-річну дівчину, з важкими травмами госпіталізували.
16-річному хлопцю, який був за кермом Infiniti інкримінують ч.2 ст.286 КК України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Неповнолітньому також найближчим часом оберуть запобіжний захід.
Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася серйозна ДТП. Там водій легковика на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.
Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці, троє пасажирів Іnfiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - з важкими травмами доправлені до лікарні.
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