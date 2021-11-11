Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: адвокат потерпілої родини повідомив нові деталі у справі

У цій справі уже допитали 9 свідків.

Адвокат, який представляє інтереси сім'ї загиблого чоловіка у моторошній ДТП за участю 16-річного "мажора", Масі Найєм повідомив про просування справи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, станом на сьогодні, 11 листопада, в справі призначили вже 13 експертиз, низка інших експертиз ще заплановані. Як він зауважив, відповідно до методики розслідування, інші експертизи можуть бути проведені лише після отримання результатів інших слідчих дій.

Також найближчим часом планують провести огляд автомобілів Infiniti та Chevrolet з експертами. Це потрібно для того, аби в майбутньому провести автотехнічну експертизу. Яка, як підкреслив адвокат, є основою для встановлення обставин подій в справах про аварію.

Крім того, він розповів, що у цій справі допитано більше 9 свідків. Також він зазначив, що у цій справі з'явилося ще кілька нових свідків. Невдовзі їх мають опитати й додати ці свідчення до матеріалів слідства. "Наші адвокати, шляхом направлення своїх запитів та дослідження ЗМІ знайшли контакти ще 5 очевидців події, та передали слідчому для організації допитів", - написав Масі Найєм.

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