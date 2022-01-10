Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: рідні загиблого водія не вірять, що чоловік був п'яним

Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: рідні загиблого водія не вірять, що чоловік був п'яним

Результат експертизи ніяк не вплине на притягнення до відповідальності 16-річного водія Infiniti.

Рідні чоловіка, який загинув у ДТП за участі 16-річного "мажора" в Харкові, не вірять, що Ігор Носов був нетверезим, про що раніше заявили у прокуратурі.

Про це у коментарі "Укрінформу" сказав адвокат родини загиблого водія Ігор Черняк.

Рідні водія Chevrolet не вірять у те, що він був нетверезим

За його словами, перед смертю чоловік спілкувався із родичами і вони стверджують, що він був тверезим. Також його діти переконують, що вдома не було ніяких ознак того, що їхній батько вживав алкоголь напередодні аварії. Адвокат додав, що натомість експертиза показала, що у крові чоловіка нібито було 3,65 проміле алкоголю.

"І це не просто багато, а дуже багато. І ось тут багато що стає незрозумілим. Річ у тому, що будь-яких інших доказів сп'яніння водія Chevrolet, крім результатів експертизи, просто не існує. Стан можливого алкогольного сп'яніння не згадується в матеріалах ніде. У тому числі медиками, які констатували смерть на місці ДТП. Ні характерного запаху алкоголю, нічого", - заявив адвокат.

Результат експертизи ніяк не вплине на притягнення до відповідальності 16-річного водія Infiniti

Адвокат зазначив, що дані експертизи ніяк не вплинуть на притягнення до відповідальності 16-річного водія Infiniti. Він додав, що відповідно до автотехнічної експертизи, з моменту перетину автомобілем Infinity стоп-лінії перехрестя до моменту зіткнення з автомобілем Chevrolet пройшло 0,7 секунди.

"Саме стільки часу було у Ігоря Носова, щоб встигнути відреагувати. А якщо точно – то часу не було взагалі. Як не було і найменших шансів. Бо найменший час для реакції водія у такій ситуації становить 1,2 секунди. Але швидкість Infinity не залишала жодних шансів ні Ігореві Носову, ні будь-кому, хто опинився б на його місці. А це означає, що наявність у крові загиблого алкоголю з правової точки зору не впливає, власне, ні на що", - сказав Ігор Черняк.

Адвокат пояснив, що щоб довести те, що покійний Ігор Носов на момент ДТП був тверезим, потрібно провести ексгумацію тіла, проте родичі чоловіка не планують цього робити.

Що кажуть в прокуратурі Харківської області

Зазначимо, що раніше речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що на момент ДТП загиблий водій був нетверезим.

"У крові загиблого виявлено 3,65 проміле. Це адміністративне правопорушення. Через смерть водій не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем у стані алкогольного сп‘яніння. В його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв‘язку з причиною ДТП, що підтверджується висновками автотехнічної експертизи", - сказав Дмитро Чубенко.

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Водій легковика Infiniti на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Батьки 16-річного винуватця ДТП у Харкові бізнесмени . Його тато займається оптовою торгівлею м'яса, а мати засновниця брокерської фірми.

. Його тато займається оптовою торгівлею м'яса, а мати засновниця брокерської фірми. Підліток в 2019 році влаштував стрілянину в одному із харківських супермаркетів. Він тоді поранив 19-річного хлопця та його 39-річну матір.

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