Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: справу "мажора" дали судді, яка раніше вже звільнила його від тюрми

Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: справу "мажора" дали судді, яка раніше вже звільнила його від тюрми

Йдеться про стрілянину Харківського в торговельному центрі.

На 19 січня призначене підготовче засідання у справі за обвинуваченням 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній аварії, що призвела до загибелі 58-річного водія Chevrolet. Справу дали судді Тетяні Янцовській, яка раніше в іншій справі засудила Харківського умовно.

Про це повідомляє "Суспільне".

Йдеться про вирок Харківського у справі про стрілянину в торговельному центрі. У липні 2021 року саме Тетяна Янцовська визнала Харківського винним за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) — призначила йому два роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання з випробувальним строком на рік. Це помітив родич загиблого водія Ігор Черняк.

До 19 січня родичі маю вирішити, чи заявляти відвід судді Янцовській.

"Ми тільки отримали цю інформацію. Будемо з колегами вирішувати. Ми будемо уважно аналізувати попередній вирок і в цьому контексті дивитися, чи заявляти, чи не заявляти відвід. За законом це автоматичне розподілення. А чому так вийшло? Це очевидно не до нас питання — випадковість чи не випадковість, тут я нічого не можу прокоментувати", — зазначив Черняк.

Захисниця Харківського Інна Данилова повідомила, що не знала, що справу розглядатиме та сама суддя, що вже виносила йому вирок. Однак вона підкреслила, "якщо це і так, обставин для відводу судді немає".

Як повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко, розгляд справи відбудеться у Червонозаводському суді, підготовче засідання призначено на 9:50 19 січня. Він наголосив, питання можливості відводу судді та наявність підстав для цього наразі вирішується.

Нагадаємо, моторошна аварія сталася у Харкові 26 жовтня пізно увечері. Водій легковика Infiniti на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.