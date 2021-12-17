Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: стало відомо про нові злочини 16-річного водія

Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: стало відомо про нові злочини 16-річного водія

Припускають, що хлопець замішаний у викраденні авто.

У Харкові група адвокатів, яка представляє інтереси постраждалих у резонансній ДТП з Infiniti на проспекті Гагаріна, заявила про нові злочини підозрюваного 16-річного Миколи Харківського.

Про це повідомляється на сторінці юридичної компанії у соцмережі.

"Під час розслідування провадження за фактом ДТП, нами було встановлено обставини, що вказують на факти можливого вчинення Харківським Миколою декількох кримінальних правопорушень пов'язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами. Нашими адвокатами, на адресу Харківської обласної прокуратури скеровано заяву про злочин за кваліфікацією ч. 1 та ч. 3 ст. 289 КК України", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомі результати трьох еспертиз у справі про смертельну ДТП..

1. Психіатрична експертиза.

Підтверджено факт осудності Харківського Миколи, психічних захворювань, що могли вплинути на поведінку підозрюваного не було. Його психічний стан на даний час не потребує застосування примусових заходів медичного характеру.

2. Комплексна експертиза відео, звукозапису та автотехнічна експертиза.

Експертами встановлено, що причиною виникнення транспортної пригоди є порушення правил дорожнього руху водієм Харківським Миколою, а саме проїзд на забороняючий рух червоний сигнал світлофору (порушення п.п. 8.1, 8.7.3.е, 8.10 ПДР).

Крім того швидкість руху авто яким керував підозрюваний становила 180 км/год.

З моменту перетину автомобілем Infiniti стоп-лінії перед перехрестям до моменту зіткнення минуло 0.7 секунди, що повністю позбавило можливості зреагувати на небезпеку водія Chevrolet Aveo.

3. Судово-медична експертиза.

Експертами визначена тяжкість тілесних ушкоджень отримана потерпілими. Підтверджено факт загибелі однієї людини та отримання травм трьома іншими потерпілими внаслідок транспортної пригоди.

Зараз сторона обвинувачення вирішує питання про подовження строку досудового розслідування та строку тримання під вартою підозрюваного.

Нагадаємо, що хрківські правоохоронці продовжують досудове розслідування щодо батьків 16-річного водія Infiniti, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Слідчі встановлюють факт допуску неповнолітнього батьками до кермування автомобілем.

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