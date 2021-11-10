Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: суд оштрафував "мажора" за давні порушення ПДР

Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: суд оштрафував "мажора" за давні порушення ПДР

Зокрема, за перевищення швидкості.

Харківський суд із запізненням за давні порушення оштрафував на майже чотири тисячі гривень 16-річного хлопця, якого зараз підозрюють у смертельній автотрощі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 листопада.

Наразі неповнолітній порушник перебуває у СІЗО через смертельну ДТП. Два тижні тому "Інфініті", яким керував підліток, протаранило "Шевроле". Його водій загинув на місці. За словами слідчих, підозрюваний проігнорував червоний сигнал світлофора і вилетів на перехрестя.

З'ясувалося, що 16-річний хлопець і раніше їздив без водійського посвідчення за кермом та перевищував швидкість. Ще у вересні підлітка зупинили копи і склали на нього два протоколи, які направили в суд. Втім, справу розглянули лише напередодні. Слідство щодо смертельної ДТП триває.

Новини Харкова: суд оштрафував за давні порушення 16-річного підозрюваного у скоєнні смертельної аварії

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