Смертельна ДТП з Infiniti в Харкові: справу візьмуть на парламентський контроль

Смертельна ДТП з Infiniti в Харкові: справу візьмуть на парламентський контроль

Окремі парламентарії вимагають, щоб водія-винуватця ДТП справедливо покарали.

У Харкові на проспекті Гагаріна 16-річний підліток, який на великій швидкості летів на автомобілі Infiniti, влетів у Chevrolet. В результаті загинув 58-річний водій Chevrolet, а троє пасажирів Infiniti опинилися в реанімації.

На резонансне ДТП відреагували депутати Верховної Ради.

"Посилати" патрульного, "розривати авто", літати Харковом на неймовірній швидкості було нормою для 16-річного хлопця. Більше того, з радістю і гордістю демонструвати це в соцмережах. А вчора трапилось ДТП з летальними наслідками. За кермом Chevrolet був чоловік 1963 року народження, після зіткнення помер на місці. Всі пасажири Infiniti, їх було троє разом з водієм, отримали травми різного ступеню тяжкості... живі. Водія затримали", - написав депутат Верховної Ради з Харкова Олександр Бакумов.

Він зазначив, що вимагатиме від правоохоронних органів швидкого, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування і як народний депутат забезпечить парламентський контроль за розслідуванням цієї резонансної події.

"Чим думали батьки цього "героя" для мене лишається загадкою. В кого є бажання посадити своє неповнолітнє чадо за кермо авто, подивіться відео", - резюмував депутат.

Нагадаємо, що у Харкові водій Infiniti мчав зі скаженою швидкістю проспектом Гагаріна на червоне світло. На перехресті він зіткнувся Chevrolet Aveo.

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула і троє поранених | Новини України

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