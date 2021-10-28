Смертельна ДТП з Infinity в Харкові: адвокатка підозрюваного стверджує, що не він був за кермом

За словами адвокатки, за кермом їхав друг Миколи Х*.
У Харкові затримали 16-річного підлітка, який підозрюється у скоєнні ДТП, в результаті якого загинув 58-річний чоловік, та троє пасажирів отримали травми.
Адвокатка затриманого Миколи Х* Інна Данилова стверджує, що за кермом Infinity перебував не її підзахисний.
За її словами, авто нещодавно придбала мама хлопця і оформила його на себе. Вона доправила його на СТО, де й залишила, а сама поїхала до Німеччини. Техпаспорт і ключі вона забрала. Далі адвокатка додає, що мама хлопця, нібито, залишила ключі другові Миколи, який повнолітній і має права, щоб забрав авто з СТО і відігнав до неї додому, коли його відремонтують.
Адвокатка переконує, що хлопці разом приїхали забирати авто і за кермом перебував друг хлопця, а не він сам.
Щоправда, в соцмережах з'явилися відео з телефону одного з постраждалих пасажирів за кілька хвилин до трагедії, на якому видно, що за кермом перебував саме Микола. Він коментував своє кермування, зазначаючи, що швидкість більше 180 км/год.
"Я знаю, що є відео. Я вже другий день спілкуюся з Миколою, він сильно вдарився головою і не пам'ятає того, що сталося", - говорить адвокатка підозрюваного.
Вона розповідає, що у хлопця на голові рана, він перебуває у сізо, а медичної допомоги так і не отримав, а їй навіть не дозволили передати йому ліки від головного болю.
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