Смертельна ДТП з Infinity в Харкові: адвокатка підозрюваного стверджує, що не він був за кермом

Смертельна ДТП з Infinity в Харкові: адвокатка підозрюваного стверджує, що не він був за кермом

За словами адвокатки, за кермом їхав друг Миколи Х*.

У Харкові затримали 16-річного підлітка, який підозрюється у скоєнні ДТП, в результаті якого загинув 58-річний чоловік, та троє пасажирів отримали травми.

Адвокатка затриманого Миколи Х* Інна Данилова стверджує, що за кермом Infinity перебував не її підзахисний.

За її словами, авто нещодавно придбала мама хлопця і оформила його на себе. Вона доправила його на СТО, де й залишила, а сама поїхала до Німеччини. Техпаспорт і ключі вона забрала. Далі адвокатка додає, що мама хлопця, нібито, залишила ключі другові Миколи, який повнолітній і має права, щоб забрав авто з СТО і відігнав до неї додому, коли його відремонтують.

Адвокатка переконує, що хлопці разом приїхали забирати авто і за кермом перебував друг хлопця, а не він сам.

Щоправда, в соцмережах з'явилися відео з телефону одного з постраждалих пасажирів за кілька хвилин до трагедії, на якому видно, що за кермом перебував саме Микола. Він коментував своє кермування, зазначаючи, що швидкість більше 180 км/год.

"Я знаю, що є відео. Я вже другий день спілкуюся з Миколою, він сильно вдарився головою і не пам'ятає того, що сталося", - говорить адвокатка підозрюваного.

Вона розповідає, що у хлопця на голові рана, він перебуває у сізо, а медичної допомоги так і не отримав, а їй навіть не дозволили передати йому ліки від головного болю.

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