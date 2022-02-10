Поліція викликала Ярославського на допит після ймовірної участі його авто в ДТП

За даними журналістів, номери авто, що належать до кортежу Ярославського, знайшли на місці трагедії.
Пооліція викликала на допит бізнесмена Олександра Ярославського, ймовірно, кортеж якого на смерть збив чоловіка на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.
Про це повідомили у пресслужбі МВС України.
"В межах кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП", – повідомили в МВС.
Там нагадали, що за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за двома статтями – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту та залишення в небезпеці. Максимальне покарання – від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортом на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, ввечері 9 на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова та на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль із кортежу Ярославського.
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