Смертельна ДТП з маршруткою сталася на Прикарпатті: є загиблий та постраждалі, серед них діти

Смертельна ДТП / © Поліція Івано-Франківської області

У Долинській територіальній громаді Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та маршрутного мікроавтобуса. Унаслідок аварії загинула одна людина, ще 14 — зазнали травм. Правоохоронці затримали водія та повідомили йому про підозру.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

За інформацією поліції, 17 квітня о 12:41 на лінію «102» надійшло повідомлення про зіткнення автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Mazda CX-7. Аварія сталася у селі Тяпче на перехресті вулиць Лесі Українки та Миру.

За попередніми даними, 59-річний водій Mazda CX-7 виїжджав із другорядної дороги на головну та не переконався у безпечності маневру. У результаті автомобіль зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом, який виконував рейс «Івано-Франківськ — Львів».

У ДТП загинув 64-річний водій мікроавтобуса — житель Івано-Франківського району. Пасажири маршрутки дістали травми різного ступеня тяжкості. Загалом постраждали 14 людей, серед них двоє дітей віком 8 років. Усіх травмованих госпіталізували, четверо залишаються у лікарні.

Водія Mazda перевірили на стан сп’яніння — він був тверезим. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд має визначити йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. Обставини аварії встановлюють слідчі під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

«Поліція Прикарпаття закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважними на перехрестях і не наражати на небезпеку себе та інших», — йдеться в повідомленні.

Смертельна ДТП / © Поліція Івано-Франківської області

Смертельна ДТП / © Поліція Івано-Франківської області

Смертельна ДТП / © Поліція Івано-Франківської області

Смертельна ДТП / © Поліція Івано-Франківської області

Смертельна ДТП / © Поліція Івано-Франківської області

