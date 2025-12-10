Смертельна ДТП з поліцейським авто у Прилуках: момент потрапив на відео

Місце смертельної ДТП / © соцмережі

Реклама

Смертельна ДТП у Прилуках Чернігівської області, яку вчинив екіпаж патрульної поліції, потрапила на відеореєстратор автомобіля.

Кадри жахливої аварії опублікували місцеві Telegram-канали.

Як видно на опублікованому відео, ДТП сталася на пішохідному переході біля перехрестя. Окрім знаку «Пішоходний перехід» тут також встановлено знак «Обережно, діти».

Реклама

Жінка з дитиною підійшла до узбіччя і дочекалася зупинки транспортного засобу в першій смузі. Коли обоє дійшли до половини дороги, їх збила поліцейська автівка, яка рухалася на великій швидкості із увімкнутими проблисковими маячками.

Від удару жінку з дитиною підкинуло вгору і вони відлетіли на декілька метрів.

Обережно, чутливі кадри!

Поліцейські одразу зупинилися і побігли до потерпілих, які лежали на різних сторонах вулиці.

Реклама

Згодом виявилося, що дитина від отриманих травм загинула. Жінку госпіталізували.

Нагадаємо, керівництво Нацполіції ініціювало проведення службового розслідування за випадком цієї смертельної ДТП. Поліцейських відсторонили від служби.