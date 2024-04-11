Смертельна ДТП за участі Тандира: ВРП показала кадри з місця події (відео)

Спочатку судді було важко зорієнтуватися, тож він сам собі суперечив.

Учора, 10 квітня, на засіданні Вищої ради правосуддя продемонстрували відео з місця смертельного ДТП за участі судді Олексія Тандира. Воно дозволяє зробити певні висновки про те, що ж насправді відбувалося на місці аварії.

Про це пише фундація DEJURE.

Ключові факти, зафіксовані на відео:

Олексій Тандир перебував за кермом авто, бо виходив аж ніяк не з пасажирського сидіння.

У перші хвилини після ДТП він присів, подивився на загиблого й схопився за голову. Суддя неодноразово питав: "Це я його збив?".

Втім згодом Тандир змінив свої свідчення. На питання: "Ви водій?" він відповів: "Я не знаю". Суддя намагався переконати присутніх у тому, що авто йому таки належить, але він був пасажиром.

Поліціянтка помітила в Тандира ознаки алкогольного сп'яніння, проте він усе заперечував.

Суддя ігнорував запитання поліції про те, де працює.

Тандир постійно наголошував, що "вважає поліцейських упередженими людьми".

Водій відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю.

"Як я можу щось говорити, якщо я в кайданках стою?", – сказав Тандир.

"Ну то будете й далі стояти, що тут такого?", – відповів правоохоронець.

"Ну то і стою", – завершив суддя.

Раніше звинувачений у смертельній ДТП суддя Тандир вчасно розлучився і поділив майно.

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