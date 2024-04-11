Смертельна ДТП за участі Тандира: ВРП показала кадри з місця події (відео)

Спочатку судді було важко зорієнтуватися, тож він сам собі суперечив.
Учора, 10 квітня, на засіданні Вищої ради правосуддя продемонстрували відео з місця смертельного ДТП за участі судді Олексія Тандира. Воно дозволяє зробити певні висновки про те, що ж насправді відбувалося на місці аварії.
Про це пише фундація DEJURE.
Ключові факти, зафіксовані на відео:
- Олексій Тандир перебував за кермом авто, бо виходив аж ніяк не з пасажирського сидіння.
- У перші хвилини після ДТП він присів, подивився на загиблого й схопився за голову. Суддя неодноразово питав: "Це я його збив?".
- Втім згодом Тандир змінив свої свідчення. На питання: "Ви водій?" він відповів: "Я не знаю". Суддя намагався переконати присутніх у тому, що авто йому таки належить, але він був пасажиром.
- Поліціянтка помітила в Тандира ознаки алкогольного сп'яніння, проте він усе заперечував.
- Суддя ігнорував запитання поліції про те, де працює.
- Тандир постійно наголошував, що "вважає поліцейських упередженими людьми".
- Водій відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю.
"Як я можу щось говорити, якщо я в кайданках стою?", – сказав Тандир.
"Ну то будете й далі стояти, що тут такого?", – відповів правоохоронець.
"Ну то і стою", – завершив суддя.
Раніше звинувачений у смертельній ДТП суддя Тандир вчасно розлучився і поділив майно.
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