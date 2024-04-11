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Смертельна ДТП за участі Тандира: ВРП показала кадри з місця події (відео)

Смертельна ДТП за участі Тандира: ВРП показала кадри з місця події (відео)

Смертельна ДТП за участі Тандира: ВРП показала кадри з місця події (відео)

Фото: Судова влада України

Спочатку судді було важко зорієнтуватися, тож він сам собі суперечив.

Учора, 10 квітня, на засіданні Вищої ради правосуддя продемонстрували відео з місця смертельного ДТП за участі судді Олексія Тандира. Воно дозволяє зробити певні висновки про те, що ж насправді відбувалося на місці аварії.

Про це пише фундація DEJURE.

Ключові факти, зафіксовані на відео:

  • Олексій Тандир перебував за кермом авто, бо виходив аж ніяк не з пасажирського сидіння.
  • У перші хвилини після ДТП він присів, подивився на загиблого й схопився за голову. Суддя неодноразово питав: "Це я його збив?".
  • Втім згодом Тандир змінив свої свідчення. На питання: "Ви водій?" він відповів: "Я не знаю". Суддя намагався переконати присутніх у тому, що авто йому таки належить, але він був пасажиром.
  • Поліціянтка помітила в Тандира ознаки алкогольного сп'яніння, проте він усе заперечував. 
  • Суддя ігнорував запитання поліції про те, де працює.
  • Тандир постійно наголошував, що "вважає поліцейських упередженими людьми".
  • Водій відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю.

"Як я можу щось говорити, якщо я в кайданках стою?", – сказав Тандир.

"Ну то будете й далі стояти, що тут такого?", – відповів правоохоронець.

"Ну то і стою", – завершив суддя.

Раніше звинувачений у смертельній ДТП суддя Тандир вчасно розлучився і поділив майно.

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