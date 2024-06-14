"Смертельна" мобілізація: що відомо про загадкові смерті чоловіків після відвідування ТЦК

Дедалі більше історій з'являється про те, як українці помирають після відвідин ТЦК

Звістки про чергову смерть після ВЛК або спілкування з військкомами долітають з усіх куточків України. Представники ТЦК обмежуються сухими офіційними заявами і обіцяють у всьому розібратися.

Що наразі відомо про загадкові смерті військовозобов’язаних, які не доїхали до фронту – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Визнали придатним

Вперше стали відомі подробиці чотирьох гучних випадків, коли за загадкових обставин на території військової частини, дорогою до навчального центру або на території ТЦК помирали військовозобов’язані, які були мобілізовані. Наприкінці травня на Закарпатті після проходження ВЛК та висновку про придатність помер військовозобов’язаний. У нього погіршилось самопочуття, після чого лікарі констатували смерть. Тоді Закарпатський ОТЦК прокоментував цю трагедію.

Зі свого боку, Офіс генпрокурора в коментарі для ТСН.ua повідомив, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення за статтею "Умисне вбивство". В Офісі генпрокурора також додали: "Станом на 5 червня досудове розслідування триває, особам про підозру не повідомлялось".

Помер дорогою до навчального центру

Ще одна трагічна подія з військовозобов’язаним сталась на Закарпатті наприкінці квітня. Цей випадок також тоді набув резонансу, в ситуації почав розбиратись навіть Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його даними, громадянин згідно з висновками ВЛК був визнаний придатним до військової служби, але помер дорогою до навчального центру.

За попередньою інформацією, у чоловіка стався епілептичний напад, офіцер супроводу надав мобілізованому першу медичну допомогу, але останній помер. З відповіді Офісу генпрокурора стало відомо, що в цій ситуації не все так однозначно, як повідомлялось раніше одразу після смерті чоловіка.

"Відділенням поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство" за фактом смерті цього громадянина.. На цей час (станом на 5 червня) розслідування триває, особам про підозру не повідомлялось".

Мобілізували з набряком мозку

Одним із найрезонансніших випадків став той, який трапився 2023 року з 29-річним мешканцем села Ширяєве на Одещині Борисом Глушаком. Чоловік помер після того, як пройшов ВЛК, був мобілізований та відправлений до військової частини у Миколаївській області. У свідоцтві про смерть було зазначено, що людина померла внаслідок набряку головного мозку – цей факт в коментарі для ТСН.ua в серпні минулого року підтверджував керівник Ширяєвської райлікарні Валерій Бень.

Як з’ясувалось, через смерть цього мобілізованого правоохоронці відкрили одразу кілька кримінальних проваджень. За даними Офісу генпрокурора, нині правоохоронці разом з Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 5 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 140 КК України "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником", ч.1 статті 366 КК України "Службове підроблення" за фактом смерті мешканця смт Ширяєве Одеської області.

"Крім цього, першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 5.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 425 КК України "Недбале ставлення до військової служби", за фактом невжиття службовими особами військової частини своєчасних та необхідних заходів меддопомоги Г., що призвело до його смерті"

Як і у вищезазначених випадках, досудове розслідування обставин смерті цього чоловіка триває, особам про підозру не повідомлялось.

Знову епілепсія

А у травні цього року Дніпропетровський обласний ТЦК повідомив, що на території Саксаганського ТЦК та СП внаслідок раптового погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний.

"Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу"

За даними Офісу генпрокурора, працівники Криворізького райуправління поліції здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення за статтею "Умисне вбивство". Станом на 5 червня про підозру особам не повідомлялось. Виходить, що за інформацією, яку повідомило Управління інформаційної політики Офісу генпрокурора України на запит ТСН.ua, в жодному з чотирьох найрезонансніших випадків станом на червень немає ані підозрюваних, ані затриманих.

Думка адвоката

Примітно, що адвокат Олександр Шевцов, який знається зокрема і на питаннях мобілізації, в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що більшість ВЛК здійснюються формально.

"Я не чув від жодного військовослужбовця, які призивалися за мобілізацією, що когось дуже якісно обстежили"

Крім того, адвокат не виключає, що відсутність покараних серед тих посадовців або військових, хто порушує мобілізаційне законодавство, може свідчити про складність таких кримінальних проваджень або про те, що певні їхні дії можуть покриватись заради того, щоб не спричинити зриву мобілізації.

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