Смертельна небезпека: чим загрожують автономні обігрівачі та генератори на балконах будинків

Пожежа через генератор / Ілюстративне фото / © ДСНС України у Київській області

Реклама

Використання автономних дизельних або газових обігрівачів, а також генераторів у житлових будинках, зокрема на балконах, становить серйозну загрозу для життя людей. Її порівнюють із небезпекою від «Шахеда».

Про це заявив голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин в етері телеканалу «КИЇВ24».

За його словами, такі прилади можуть спричинити отруєння чадним газом або пожежі, що становить небезпеку не лише для власників квартир, а й для сусідів.

Реклама

«Це фактично як „Шахед“, який люди самі собі заносять у будинок», — наголосив експерт.

Особливу небезпеку, за словами Литвина, становлять саморобні або неперевірені пристрої, а також газові пальники, використання яких у житлових приміщеннях він не рекомендує.

Фахівець закликав громадян дбати про власну безпеку та користуватися виключно сертифікованими й перевіреними засобами, уникаючи так званих «кустарних методів» обігріву та живлення.

Раніше у Києві сталася пожежа через генератор.

Реклама

Загоряння на площі 5 кв. м. ліквідували вогнеборці.

«Жертв чи постраждалих немає», — наголосили у ДСНС.