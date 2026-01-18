- Дата публікації
Смертельна небезпека: чим загрожують автономні обігрівачі та генератори на балконах будинків
Українців попередили про серйозну небезпеку обігрівачів та генераторів на балконах.
Використання автономних дизельних або газових обігрівачів, а також генераторів у житлових будинках, зокрема на балконах, становить серйозну загрозу для життя людей. Її порівнюють із небезпекою від «Шахеда».
Про це заявив голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин в етері телеканалу «КИЇВ24».
За його словами, такі прилади можуть спричинити отруєння чадним газом або пожежі, що становить небезпеку не лише для власників квартир, а й для сусідів.
«Це фактично як „Шахед“, який люди самі собі заносять у будинок», — наголосив експерт.
Особливу небезпеку, за словами Литвина, становлять саморобні або неперевірені пристрої, а також газові пальники, використання яких у житлових приміщеннях він не рекомендує.
Фахівець закликав громадян дбати про власну безпеку та користуватися виключно сертифікованими й перевіреними засобами, уникаючи так званих «кустарних методів» обігріву та живлення.
Раніше у Києві сталася пожежа через генератор.
Загоряння на площі 5 кв. м. ліквідували вогнеборці.
«Жертв чи постраждалих немає», — наголосили у ДСНС.