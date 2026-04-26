Смертельна негода у Запоріжжі: повалене дерево розчавило авто разом із водієм

У Запоріжжі під час буревію дерево впало на легковий автомобіль, повністю розчавило його, що спричинило загибель 39-річного водія.

У Запоріжжі під час буревію дерево впало на легковий автомобіль / © ДСНС

У Запоріжжі 26 квітня під час буревію дерево впало на авто та вбило водія.

Про це повідомляють рятувальники ДСНС.

За інформацією служб, сильний вітер тривав недовго — близько 20 хвилин, однак цього вистачило, щоб спричинити серйозні пошкодження в місті.

“Під час буревію дерево впало на легковий автомобіль, у якому перебував водій. Внаслідок удару транспортний засіб зазнав значних деформацій, а чоловіка затисло всередині”, - повідомляють рятувальники.

На місце події прибули співробітники ДСНС, які за допомогою спецінструментів деблокували тіло 39-річного загиблого. Вони також розпиляли повалене дерево та прибрали його з дороги.

До ліквідації наслідків негоди залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Нагадаємо, внаслідок негоди 26 квітня у Харкові та області стався масштабний блекаут. Там через негоду було відсутнє світло, а в самому Харкові зупинилося метро.

Негода в Україні, що вирувала в неділю, забрала життя щонайменше двох людей, а понад 1100 міст і сіл без світла.

Ще вранці 26 квітня синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, попередивши про загрозу пошкодження ліній електропередач та аварійні ситуації.

