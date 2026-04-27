Смертельна негода в Україні: троє загиблих, сотні міст без світла і масові руйнування

© ДСНС

Негода забрала життя трьох людей в Україні. Через падіння дерева загинув чоловік на Закарпатті, ще одного вбило в автівці в Запоріжжі. Не вижила також жінка у Черкасах. На квадроцикл, у якому вона їхала, звалилася деревина. У Полтаві постраждала дитина. Сотні населених пунктів залишились без світла, побиті десятки авто, дахи та вікна. А ще — лило і засипало снігом.

Детальніше про наслідки розповіла кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

Жахливі наслідки негоди в Україні

У Дніпрі негода вирувала кілька годин і встигла наробити лиха в усіх районах. В одному з дворів вивернуте з корінням величезне дерево, буквально розчавило одразу дві автівки. Пан Петро не став чекати приїзду комунальників, взявся розчищати клумбу під вікнами самотужки. Каже, що у дворі вчора творилось страшне. Так, дерева падали одне за одним, але, головне, що люди живі.

Також вітром зірвало дах крамниці і кинуло її уламки на футбольне поле. Розтрощений стадіон та паркан, що його огороджуав. Місцева двірничка пані Людмила самотужки намагалася навести лад, однак її зусиль було замало.

Загалом на Дніпропетровщині шалений буревій тривав кілька годин. Понад 160 тисяч осель залишились без світла. Щоб його повернути, енергетики працюють і досі. Одразу у кількох районах шквальний вітер повалив та понівечив стенди зі світлинами загиблих героїв. На одній з алей родини що опікуються пам'яттю полеглих та небайдужі перехожі, одразу взялись їх лагодити.

У Запоріжжі негода тривала менше години, однак призвела до трагедії. Вітер повалив стовбур на легкову автівку — 39-річний водій загинув на місці. Загалом по місту з корінням вивернуло більше сотні дерев, падали світлофори та електроопори, а частину вулиць затопило потужною зливою. Надзвичайники відучора намагаються розчистити місто.

У Харкові теж ліквідовують наслідки удару стихії — там поранена літня жінка. Її травмувало уламком шиферу, який вітер зірвав із сусіднього будинку. Негода напередодні паралізувала життя мегаполіса. Через шквали місто пережило повний блекаут — електроенергія зникла на пів години. Це призвело до зупинки метрополітену та всього наземного електротранспорту. Лише за добу харківські служби опрацювали понад 29 тисяч звернень про повалені дерева, зірвані дахи та пожежі, спричинені обривами дротів.

Ураган вирував і у Львівському районі — там зі школи зірвало дах. Постраждала і покрівля палацу культури на Волині. У західних областях також фіксували деревопад, масові знеструмлення, пилові бурі і весняні заметілі

Вочевидь, негода не поспішає залишити Україну. Наслідки удару стихії рятувальники та комунальники долають під вітром і в холоді. У багатьох областях знову оголошене штормове попередження.

Як ми писали, в Україні потужний буревій охопив 19 регіонів. Унаслідок негоди загинули троє людей, ще восьмеро зазнали травм, серед них — дитина. Понад 700 населених пунктів залишилися без електропостачання, а найбільших руйнувань зазнали кілька областей, зокрема Дніпропетровська, Хмельницька та Київська. Стихія пошкодила дахи будинків, об’єкти інфраструктури та автомобілі, а також спричинила численні падіння дерев і аварійні ситуації.

Новини партнерів