Смертельна новинка: 3-тя штурмова показала, як дрон-дракон випалює цілі посадки окупантів (відео)

Новинка у сфері дронів розпиляє запальну суміш та здатна знищити вщент ворожі позиції, склади БК і всю зайняту окупантами зеленку. Відпрацювали по ворогові бійці 1-го механізованого, 2-го штурмового та Батальйону безпілотних систем.

Про це повідомила Третя штурмова бригада.

Третя штурмова показала, як працює новий смертельний дрон-дракон проти окупантів

"Пахне як лакі страйк, як пекуча помста і як добре засмалена ворожа піхота", - зазначили у повідомленні.

Раніше оператори 14-го Окремого Полку БпАК спільно з розрахунком HIMARS провели успішну операцію зі знищення значної кількості особового складу противника в Курській області. Вони здійснювали накопичення з метою підготовки до штурмових дій на позиції підрозділів ЗСУ.

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